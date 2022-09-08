МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Все четверо детей королевы Британии Елизаветы II приехали в шотландский замок Балморал, после сообщений об ухудшении ее здоровья, сообщило издание Birmingham Live. СМИ: дети королевы Чарльз и Уильям едут к ней из-за новостей о ее здоровье

Ранее в СМИ появилась информация, что в замок прибыли сын королевы Чарльз и ее внук принц Уильям, а позднее стало известно о приезде дочери Анны, сын Эдварды и ранее обвиняемого в изнасиловании и лишенного некоторых титулов принца Эндрю.

Премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы.

"Вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца сегодня в обед. Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству с ее величеством королевой и ее семьей в это время", — написала Трасс в Twitter.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.