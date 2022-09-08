СМИ: дети британской королевы прибыли к ней на фоне ухудшения ее здоровья
СМИ: дети британской королевы прибыли в замок в Шотландии на фоне ухудшения ее здоровья
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Все четверо детей королевы Британии Елизаветы II приехали в шотландский замок Балморал, после сообщений об ухудшении ее здоровья, сообщило издание Birmingham Live.
Ранее в СМИ появилась информация, что в замок прибыли сын королевы Чарльз и ее внук принц Уильям, а позднее стало известно о приезде дочери Анны, сын Эдварды и ранее обвиняемого в изнасиловании и лишенного некоторых титулов принца Эндрю.
Премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы.
"Вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца сегодня в обед. Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству с ее величеством королевой и ее семьей в это время", — написала Трасс в Twitter.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
https://1prime.ru/society/20220908/838055870.html
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