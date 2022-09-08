МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Церемония смены караула Букингемского дворца отменяется 8 сентября на фоне сообщений об ухудшении здоровья королевы Британии Елизаветы II, сообщило издание Mirror. СМИ: дети британской королевы прибыли к ней на фоне ухудшения ее здоровья

В материале сказано, что у ворот дворца выставили табличку с надписью: "Сегодня церемонии смены караула не будет".

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позднее стало известно, что все четверо детей британской королевы Елизаветы II прибыли в шотландский замок Балморал, где находится королева.