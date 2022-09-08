СМИ: в Букингемском дворце отменили смену караула из-за здоровья королевы
Mirror: смену караула в Букингемском дворце отменили из-за состояния здоровья королевы
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Церемония смены караула Букингемского дворца отменяется 8 сентября на фоне сообщений об ухудшении здоровья королевы Британии Елизаветы II, сообщило издание Mirror.
В материале сказано, что у ворот дворца выставили табличку с надписью: "Сегодня церемонии смены караула не будет".
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позднее стало известно, что все четверо детей британской королевы Елизаветы II прибыли в шотландский замок Балморал, где находится королева.
https://1prime.ru/society/20220908/838057157.html
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