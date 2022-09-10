2022-09-10T03:16:00+03:00
2022-09-10T03:19:56+03:00
2022-09-10T03:16:00+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220910/838073032.html
В уфимском торговом центра ликвидировали открытое горение
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Открытое горение в торговом центре "Меркурий" в Уфе удалось ликвидировать, сообщает МЧС РФ. Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи... ПРАЙМ, 10.09.2022
новости, общество , потребрынок, бизнес, россия, уфа, тц, пожар
https://1prime.ru/images/83410/97/834109750.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83410/97/834109750.jpg
https://1prime.ru/images/83410/97/834109749.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83410/97/834109749.jpg
https://1prime.ru/images/83410/97/834109737.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83410/97/834109737.jpg
https://1prime.ru/society/20220828/837913962.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Открытое горение в торговом центре "Меркурий" в Уфе удалось ликвидировать, сообщает МЧС РФ.
Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет.
"В 01.46 (мск) открытое горение в торговом центре "Меркурий" города Уфы ликвидировано", — говорится в сообщении.