МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Открытое горение в торговом центре "Меркурий" в Уфе удалось ликвидировать, сообщает МЧС РФ. Пожары в Рязанской области не затронули торфяники, сообщили власти

Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет.

"В 01.46 (мск) открытое горение в торговом центре "Меркурий" города Уфы ликвидировано", — говорится в сообщении.