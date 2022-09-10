МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол, сообщается на сайте Кремля. Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Королю Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю вступления на престол", — говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме королю Великобритании Карлу III президент России также пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", — отмечается в сообщении.

Ранее прокламацию о его официальном провозглашении подписал ряд высокопоставленных лиц, в том числе принц Уильям, королева-консорт Камилла, премьер-министр Лиз Трасс, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископ Кентерберийский и другие. Умерла королева Елизавета II

Принц Чарльз стал новым королем Британии в минувший четверг сразу же смерти его матери королевы Елизаветы II. Однако процесс официальной передачи трона прошёл в субботу на совете престолонаследия, который обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание было немного отложено, поскольку о смерти королевы стало известно вечером.

Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.