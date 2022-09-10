Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Королю Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю вступления на престол", — говорится в сообщении.
В поздравительной телеграмме королю Великобритании Карлу III президент России также пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.
"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", — отмечается в сообщении.
Ранее прокламацию о его официальном провозглашении подписал ряд высокопоставленных лиц, в том числе принц Уильям, королева-консорт Камилла, премьер-министр Лиз Трасс, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископ Кентерберийский и другие.
Принц Чарльз стал новым королем Британии в минувший четверг сразу же смерти его матери королевы Елизаветы II. Однако процесс официальной передачи трона прошёл в субботу на совете престолонаследия, который обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание было немного отложено, поскольку о смерти королевы стало известно вечером.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://1prime.ru/society/20220910/838074464.html