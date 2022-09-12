МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев лидирует на выборах главы региона с 83,70% голосов после обработки 97,86% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона. Врио губернатора Мазур победил на выборах Томской области

Как сообщается в Telegram-канале облизбиркома, Авдеев от "Единой России" набирает 83,70% голосов, Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия — За правду" — 2,45%, Сергей Корнишов от ЛДПР — 3,34%, Антон Сидорко от КПРФ — 6,54%, Александр Субботин от "Партии роста" — 1,99%.