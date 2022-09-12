МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы региона с 65,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Куйвашев ("Единая Россия") набирает 65,78% голосов, Александр Каптюг (ЛДПР) — 3,17%, Александр Ивачев (КПРФ) — 12,90%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 9,15%, Александр Демин ("Новые люди") — 6,47%. На выборах глав шести регионов определились лидеры

Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным ЦИК, Евгений Мишин (ЛДПР) набрал 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) — 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия — За правду") — 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) —1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") — 1,32 %.

Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков побеждает на выборах руководителя региона с 69,15% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Парфенчиков ("Единая Россия") набирает 69,15% голосов, Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 13,41%, Евгений Ульянов (КПРФ) — 12,64%, Анатолий Дударин (Демократическая партия России) — 1,65 %, Иван Кадаяс (партия "Родина") — 0,61%.

Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин побеждает на выборах главы региона с 77,03% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 77,03% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) — 10,99%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,56%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 4,43%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,50%.

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов после обработки 93,37% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 93,37% протоколов Бусаргин лидирует с 72,74% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ — 14,31%, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,57%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР — 4,35%, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" — 2,06%.