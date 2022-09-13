МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Саммит ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе начался по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин и Шольц провели телефонные переговоры

"Началось заседание", — сказал Песков. В саммите принимает участие президент России Владимир Путин.

Саммит был запрошен армянской стороной в связи с обострением ситуации на границе, сообщил ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.

В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.

Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.