МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Германия с января 2023 года повысит пособие по безработице на 53 евро, до 502 евро в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Власти Германии не исключили рецессию в стране в 2023 году

"Выплаты составят 502 евро в месяц, таким образом они вырастут на 53 евро", — сказал Хебештрайт, уточнив, что решение было принято кабмином Германии в среду.

Он добавил, что новые выплаты помогут смягчить социальные трудности граждан — безработным в течение первых двух лет будет оплачиваться аренда жилья. Кроме того, не придётся тратить свои сбережения в первые два года получения пособия.

Как отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в Twitter, Германия с января 2023 года заменит традиционное немецкое пособие для безработных Hartz IV на новую форму — так называемое "гражданское пособие" (Bürgergeld).

"Кабинет министров решил единогласно: новое гражданское пособие будет обеспечивать безопасность и откроет возможности. Оно основано на уровне инфляции и менее бюрократично. С 1 января мы оставляем Hartz IV в прошлом", — написал канцлер.