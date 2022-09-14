ЕРЕВАН, 14 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил об обострении обстановки на границе с Азербайджаном. ОДКБ направит в Армению миссию организации на фоне обострения конфликта

"Обстановка на границе вновь крайне обострилась. Начиная с 13.00 (12.00 мск) по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населенные пункты", — сказал Торосян.

Он также отметил, что попытки продвижения азербайджанских войск продолжаются.

Кроме того, министерство обороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспортного средства ФСБ России.

Обострение на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. По сообщениям армянской стороны, территория Армении подверглась обстрелам с применением артиллерии и беспилотников со стороны Азербайджана. Речь идет о районах — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.

В свою очередь, в Азербайджане заявили, что позиции азербайджанских войск на границе подверглись обстрелу с армянской стороны, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

К утру стороны смогли договориться о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Сенатор отметил, что предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.