МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Эпидемиологическая ситуация в России управляемая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава ВОЗ заявил, что конец пандемии коронавируса близок

"Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая, мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на начало августа. Как мы и предполагали, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель, течение достаточно нетяжелое, это другой вариант вируса", — отметила она.

Также по ее словам, рост заболеваемости COVID-19 в России наблюдается в 50 регионах, снижение — в 27, а восемь вышли на плато. Она добавила, что притока госпитализаций нет, прирост заболеваемости выше, чем прирост госпитализаций.

По вопросу ношения масок Попова заявила, что такого регулирования ведомство не вводит. "Сегодня мы занимаемся информационно-просветительской работой, и она дает эффект, там, где ей занимаются по-настоящему", — отметила она.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что ситуация по всем инфекциям в России стабильна.