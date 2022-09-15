Песков рассказал, как Россия ответит на деструктивную линию Евросоюза
Песков: европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, вводя визовые ограничения
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Евросоюз продолжает деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы не обязательно должен быть зеркальным, но с учетом собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть уже серьезное усложнение в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения. Ну на месте им спокойно не сидится. Они продолжают, собственно, деструктивную антироссийскую линию", — сказал он, комментируя сложности для россиян с получением виз.
Песков подчеркнул, что в данном случае нет "никакой необходимости слепо действовать зеркально". Россия должна действовать так, как лучше для ее интересов, отметил официальный представитель Кремля.
https://1prime.ru/society/20220915/838119192.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.