МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Евросоюз продолжает деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы не обязательно должен быть зеркальным, но с учетом собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. АТОР: девять европейских стран прекратили прием заявок на визы от россиян

"Есть уже серьезное усложнение в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения. Ну на месте им спокойно не сидится. Они продолжают, собственно, деструктивную антироссийскую линию", — сказал он, комментируя сложности для россиян с получением виз.

Песков подчеркнул, что в данном случае нет "никакой необходимости слепо действовать зеркально". Россия должна действовать так, как лучше для ее интересов, отметил официальный представитель Кремля.