МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. ГЛАВА МВД ПОЛЬШИ СООБЩИЛ, ЧТО ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЪЕЗД ГРАЖДАН РФ
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https://1prime.ru/society/20220919/838171754.html
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. ГЛАВА МВД ПОЛЬШИ СООБЩИЛ, ЧТО ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЪЕЗД ГРАЖДАН РФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220919/838171754.html
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