МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Прием заявлений на выдачу загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет снова возобновляется с 20 сентября, сообщили в консульском департаменте МИД России. Проект бюджета на 2023-2025 годы внесут в Госдуму на следующей неделе

"С 20 сентября сего года возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет", — говорится в сообщении на сайте департамента.

В МИД России уточнили, что "технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены".

"Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации", — отметили в ведомстве.

Как указано в тексте заявления, паспорт может быть оформлен и выдан МИД РФ по письменному заявлению гражданина, поданному через организацию, направляющую его за пределы территории России и зарегистрированную в российском дипведомстве.

Ранее стало известно, что консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет. Там подчеркнули, что оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений.