ЛУГАНСК, 20 сен — ПРАЙМ. Общественная палата Луганской Народной Республики назначит наблюдателей для контроля за проведением референдума о вхождении в состав России, говорится в тексте закона "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации". ЛНР и ДНР проведут референдумы с 23 по 27 сентября

"Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников референдума, установлением итогов голосования на референдуме, определением результатов референдума Общественная палата Луганской Народной Республики назначает наблюдателей", — говорится в седьмой статье закона.

В законе говорится, что иностранные наблюдатели смогут аккредитоваться ЦИКом ЛНР в случае наличия у них приглашения и разрешения на въезд. Глава ЛНР, Народный совет ЛНР, Общественная палата ЛНР, МИД ЛНР и Центральная избирательная комиссия ЛНР уполномочены направлять приглашения наблюдателям.

Накануне глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".

Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав России. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением.

Представители регионов подчеркнули, что присоединение к России позволит обезопасить население, а также восстановит историческую правду.