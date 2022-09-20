АФИНЫ, 20 сен — ПРАЙМ. Работа общественного транспорта Афин будет парализована в среду из-за 24-часовой забастовки, которую объявили работники общественного транспорта, сообщает Афинско-Македонское информационное агентство. Испания снизила налог на газ

Изначально забастовку анонсировал Трудовой Центр Афин (EKA). Позже к ней присоединились и работники Ассоциации железнодорожного транспорта (STASY), которая включает в себя метро, трамваи и поезда. Работать в течение суток не будут также автобусы и троллейбусы.

Подобная мера — ответ на положения законопроекта министерства финансов, который радикально меняет работу DEKO — общественных предприятий и организаций, которые полностью или частично принадлежат государству. Ожидается, что новый законопроект будет принят греческим парламентом в среду.

Закон значительно облегчает увольнение сотрудников, подрывает действия коллективных договоров и открывает путь к полной приватизации госорганизаций.

"В то время как общество каждый день испытывает на себе последствия приватизации Государственной энергетической корпорации Греции (DEI — прим.) с резким повышением цен на электроэнергию, правительство продвигает свои планы по приватизации Службы водоснабжения Греции (EYDAP) и компаний общественного транспорта…, игнорируя последствия погони за прибылью", — говорится в официальном заявлении Ассоциации железнодорожного транспорта.

Рабочие также планируют акцию протеста у министерства финансов в 12 часов дня.