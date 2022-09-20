ЕРЕВАН, 20 сен — ПРАЙМ. Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем прибыла в Армению с целью изучить ситуацию, в том числе, на границе Армении и Азербайджана, а также подготовить предложения по дополнительным совместным мерам, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. В ОДКБ сообщили о стремлении разрешить приграничные споры мирным путем

"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном. В ходе работы миссии запланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах, а также проведение встреч с высшим политическим и военным руководством Армении", — сообщил Зайнетдинов.

В состав миссии вошли представители государств-членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации, уточнил он.

Накануне в Армении закончила работу передовая группа Миссии ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым.