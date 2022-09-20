Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелам со стороны Украины
Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелам со стороны Украины, повреждена инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. В результате обстрела со стороны украинских войск инфраструктура Запорожской АЭС получила ряд повреждений, сообщает пресс-служба администрации Энергодара.
Ранее украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС осколочно-фугасными снарядами.
"В результате провокационных обстрелов со стороны ВСУ зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры на территории Запорожской АЭС", — говорится в сообщении. В частности, повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции.
В тоже время в администрации подчеркнули, что никто из числа работников станции и охраняющих периметр военнослужащих Росгвардии не пострадал.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://1prime.ru/society/20220920/838190001.html
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