СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Освобожденная территория Запорожской области по результатам референдума планирует объявить свою независимость в существующих административных границах, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелам со стороны Украины

"Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех (административных) границах Запорожской области", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос, в каких границах будет определена независимость по результатам референдума.

Он также отметил, что на сегодняшний день освобоженнными являются 73% региона, однако главный город, областной центр — Запорожье — на правом берегу Днепра остается под контролем украинских властей.

В о вторник в Мелитополе прошел общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.