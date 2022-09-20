Власти Запорожской области планируют объявить независимость в административных границах
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Освобожденная территория Запорожской области по результатам референдума планирует объявить свою независимость в существующих административных границах, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех (административных) границах Запорожской области", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос, в каких границах будет определена независимость по результатам референдума.
Он также отметил, что на сегодняшний день освобоженнными являются 73% региона, однако главный город, областной центр — Запорожье — на правом берегу Днепра остается под контролем украинских властей.
В о вторник в Мелитополе прошел общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://1prime.ru/society/20220920/838190518.html