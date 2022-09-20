СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Власти Херсонской области призвали президента России Владимира Путина по итогам волеизъявления поддержать выбор жителей области о самоопределении и вхождении в состав РФ, говорится в обращении главы администрации области Владимира Сальдо, опубликованном в Telegram-канале администрации. В Запорожской области планируют объявить независимость в границах региона

"От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации", — отмечается в обращении в Telegram-канале администрации.

"Данное решение было принято в целях реализации нормы международного права о праве народа на самоопределение и в связи с проводимой агрессивной неонацистской политикой руководства Украины против жителей области, применением военной силы, разрушением гражданской инфраструктуры, нарушением прав и свобод, признанных Всеобщей Декларацией прав человека, прежде всего, права на жизнь и здоровье, которая привела и приводит к гибели мирного населения Херсонской области", — также говорится в обращении.