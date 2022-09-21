МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Совет Федерации открывает в среду осеннюю парламентскую сессию. Палате предстоит принять в свои ряды новых сенаторов и проститься с рядом прежних — прошедшие региональные выборы привели к смене целого ряда парламентариев. Сенаторы поддержат закон о трудовых гарантиях добровольцам СВО

В среду Совфед рассмотрит громкие поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ о наказании за мародерство, дезертирство и добровольную сдачу в плен. На следующих заседаниях, как ожидается, верхняя палата также займётся принятием законов, необходимых для принятия в состав РФ ДНР, ЛНР и освобождённых территорий, если жители этих регионов примут соответствующее решение на референдумах.

НЕТ МАРОДЕРСТВУ И ДЕЗЕРТИРСТВУ

В среду сенаторы намерены рассмотреть поправки в УК РФ, предусматривающие уголовное наказание до 15 лет лишения свободы. Накануне они были приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Поправки вводят ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен. В частности, слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". УК РФ дополняется статьей об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство в период военного положения.

Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Кроме того, статья УК РФ "Неисполнение приказа" дополняется новой частью, предусматривающей, что неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях, "повлекшее тяжкие последствия", будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

По словам одного из авторов поправок, сенатора Ольги Ковитиди, именно такие действия оказывают наиболее разлагающее влияние на состояние правопорядка в воинских коллективах и отрицательно влияют на их способность качественно выполнять боевые задачи.

ПОСОЛ В ЕС, ПОСОЛ В КИТАЕ

По итогам прошедших в начале сентября в регионах выборов, Совфед недосчитается более чем десятка из прежних своих членов, но пополнится новыми. Особенно заметным пока является назначение сенаторами сразу двух послов РФ: в ЕС Владимира Чижова и в КНР Андрея Денисова. Чижов будет делегирован от губернатора Карелии и, как ожидается, может войти в состав комитета по обороне, Денисова утвердят в среду первым зампредом международного комитета Совфеда.

Скорее всего, Совет Федерации покинут бывший губернатор Свердловской области Свердловской области Эдуард Россель, проработавший в палате с 1990-х годов, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, ошибочно сообщивший весной о кончине Владимира Жириновского, а также сенатор от Калининграда Олег Ткач, занимавший это место с 2004 года.

РЕФЕРЕНДУМЫ, РАТИФИКАЦИИ, ЗАКОНЫ

Вероятно, главным вопросом начинающейся сессии, которым Совфед займётся уже в ближайшее время, станет юридическое оформление результатов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях о вхождении в состав России.

Во вторник стало известно, что такие референдумы пройдут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин сообщил РИА Новости, что принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору. Президент РФ после поступления предложения от иностранного государства о желании войти в состав России уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации.

После подписания соответствующего международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта. Одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта.

Как отмечают сенаторы, скорее всего, эти процедуры пройдут так же, как в 2104 году прошло воссоединение Крыма с РФ, в соответствии с решениями обеих палат российского парламента. Как заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, вынесение на референдумы вопросов о вхождении в России — это политико-правовой опыт, который был поддержан крымчанами в 2014 году и успешно пройден Крымом. "Мы, крымчане, с первых дней гражданского противостояния на Украине поддерживали наших братьев и сестёр, стремящимися домой, в Россию", — заключила она.