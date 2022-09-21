ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС встретятся в среду вечером на полях ГА ООН для обсуждения ситуации на Украине, основным поводом для встречи стало прозвучавшее ранее обращение президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Лавров заявил, что не сомневается в способности России выдержать санкции

По его словам, основным фактором для проведения встречи, стало обращение Путина.

Президент России Владимир Путин подписал в среду указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.