МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России являются ответом на призыв Владимира Зеленского к русским покинуть Украину, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. Гутерреш обеспокоен намерением Донбасса провести референдумы

"Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию", — сказал министр иностранных дел России.

Лавров добавил, что решение провести референдумы является ответом на его пожелание.