Лавров назвал референдумы ответом на призыв к русским покинуть Украину
Лавров заявил, что референдумы – ответ на призыв Зеленского к русским уезжать с Украины
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России являются ответом на призыв Владимира Зеленского к русским покинуть Украину, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
"Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию", — сказал министр иностранных дел России.
Лавров добавил, что решение провести референдумы является ответом на его пожелание.
https://1prime.ru/society/20220922/838222256.html
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