МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Сотрудникам IT-компаний и операторов связи с правом на отсрочку при явке в военкомат по повестке надо взять с собой ряд документов, включая справку с работы, говорится в сообщении Минцифры. К частичной мобилизации не привлекут специалистов СМИ, IT, связи и финансов

"Если сотрудник аккредитованной ИТ-компании, соответствующий требованиям отсрочки, уже получил повестку. В таком случае рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно для предъявления оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем", — говорится в сообщении Минцифры.

Помимо этого, нужно иметь с собой диплом о получении профильного высшего образования; выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере IT, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.

Также понадобится справка с места работы, подписанная гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что "сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры", сообщает Минцифры.

В случае получения повестки сотрудником оператора связи, который соответствует требованиям по отсрочке, такая справка должна подтверждать, что сотрудник задействован "в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных".

Так же как и сотруднику IT-компании, необходимо иметь при себе оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем и диплом о получении профессионального высшего образования.

Еще один документ для сотрудников оператора связи — это заверенная копия выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.