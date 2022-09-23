МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Принципиальное решение об ограничении въезда в Финляндию россиян и выдачи им виз принято в пятницу на совместном заседании президента Финляндии Саули Ниинисте, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности. Об этом сообщили в канцелярии финского лидера. В Евросоюзе обсудят выдачу россиянам гуманитарных виз

"В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии", — отметили представители канцелярии.

Подчеркивается, что дата начала ограничений не указывается.

По информации финских СМИ, глава МИД Финляндии пояснит решение в 18.45 мск на пресс-брифинге.

В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинисте, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением шенгенских виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, надо учитывать прежде всего собственные интересы.