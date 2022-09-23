МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Финляндия планирует в ближайшие дни ограничить транзит россиян с Шенгенским визами, а также въезд российских туристов в страну. Об этом рассказал глава финского МИД Пекка Хаависто. Власти Финляндии решили ограничить въезд россиянам

Ранее в пятницу финские власти сообщили, что принципиальное решение о запрете туризма и транзита из России принято. Дата вступления решения в силу не уточнялась.

"Точной даты нет, но это жесткое решение. Все туристические потоки через границу будут заблокированы. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам, выданным другими странами", — сказал министр, добавив, что решение вступит в силу в ближайшие дни.

По словам Хаависто, передвижение российских туристов будет прекращено. Действие виз может быть приостановлено или ограничено, за исключением особых групп, перечень которых будет указан в тексте решения.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Финляндии подчеркнул, что льготный порядок получения виз владельцам недвижимости будет закрыт. Однако визы могут быть выданы по таким причинам, как семейные отношения, учеба и работа, уточнил министр.