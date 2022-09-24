ПЕКИН, 24 сен — ПРАЙМ. Массовые отмены рейсов стали нормой для китайских авиакомпаний после начала пандемии, пишет китайское издание National Business Daily. Китай будет стремиться стабилизировать занятость и цены

Издание отмечает, что 21 сентября в интернете распространились сообщения и скриншоты о многочисленных отменах рейсов в аэропортах по всей стране, что вызвало много вопросов у пользователей социальных сетей.

Согласно данным "Первой финансовой ежедневной газеты", по состоянию на 22.00 21 сентября коэффициент отмененных рейсов достиг 59,66%.

"Однако такие показатели отмены рейсов достигли такого высокого уровня не внезапно, а стали нормой с момента начала пандемии коронавируса", — пишет National Business Daily.

Специалисты в сфере гражданской авиации пояснили изданию, что коэффициент выполнения рейсов – это отношение количества фактически выполненных рейсов к количеству запланированных рейсов. Отмечается, что множество рейсов, которые выполнялись до пандемии, были приостановлены на длительное время из-за сокращения пассажиров, при этом авиакомпании по целому комплексу причин, включая необходимость сохранение слотов и прав на полеты, должны ежедневно повторять действия по отмене различных рейсов, именно поэтому коэффициент отмены всегда был столь высоким в период пандемии, что на самом деле является отражением эксплуатационного состояния гражданской авиации Китая.

Согласно статистике полетов, за 37-ю неделю года (12-18 сентября), количество рейсов, выполненных гражданской авиацией Китая, сократилось на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом "допандемийного" 2019 года. При этом коэффициент выполнения рейсов составлял всего 35,9%, это значит, что более 60% запланированных рейсов отменены.

На 36-й неделе коэффициент выполнения рейсов составлял всего 31%, а на 35 неделе – 39,9%.

Рейсы в Китае нередко отменяются из-за погодных условий, а также в связи с эпидемиологической обстановкой, так как в Китае действует политика "нулевой терпимости" к вирусу, и нередко районы или целые города закрывают на карантин, соответственно многие рейсы отменяют.