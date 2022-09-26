Россиянам объяснили, как мошенники могут использовать QR-коды
Эксперт Аитов объяснил, как мошенники могут использовать QR-коды для атаки на чужие кошельки
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. С распространением оплаты покупок с помощью QR-кодов в России могут появиться новые схемы мошеннических атак на кошельки граждан, как это уже произошло в Китае, рассказал в беседе с радио Sputnik заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП России Тимур Аитов.
Он объяснил, в каких ситуациях стоит опасаться аферистов. Например, если человек собирается оплатить покупки с помощью QR-кода в супермаркете, то он, как правило, по дороге к кассе готовит код заранее — активирует экран, чтобы не задерживать очередь, и "в этот момент появляются злоумышленники, которые фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги".
Также Акитов отметил, что в Китае часто фальсифицируют QR-коды на стороне продавца: "Возьмем пример с арендой велосипеда. Мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку, человек считывает код в полной уверенности, что оплачивает использование велосипеда, но на самом деле деньги получает злоумышленник".
https://1prime.ru/society/20220926/838243728.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.