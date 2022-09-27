МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Из-за большого числа нелегальных мигрантов, переходящих на территорию Чехии со стороны Словакии, Прага решила временно ввести пограничный режим на границе с этой страной, сообщил вечером в понедельник после заседания кабмина премьер Петр Фиала. Запасы газа в ПХГ Чехии превысили три миллиарда кубометров

"Число нелегально пересекающих нашу границу со Словакией растет с каждой неделей. С начала июня до середины сентября в Чехию таким образом перебрались 9,5 тысячи мигрантов. За весь минувший год их число не превысило 1,3 тысячи человек. Ситуация становится критической. Поэтому правительство решило, начиная с ночи со среды на четверг, временно обновить на границе со Словакией пограничный режим. На первом этапе он будет продолжаться 10 дней, до 8 октября. Затем, после переговоров со словацкой стороной, мы вновь рассмотрим ситуацию", — сказал Фиала.

По словам премьера, основную часть нелегальных мигрантов составляют граждане Сирии. Большинство из них использует территорию Чехии для продвижения далее на запад, прежде всего, в Германию, где у многих мигрантов живут родственники и знакомые.