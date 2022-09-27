МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Пограничная охрана Финляндии предложила поставить забор на границе с Россией, сообщает портал Yle. Власти Финляндии решили ограничить въезд россиянам

Согласно докладу погранохраны, забор предполагается воздвигнуть на 10-20% границы, общая длинна которой составляет 1300 километров. Таким образом, ограждение должно быть установлено на 130-260 километрах территории. При этом отмечается, что конструкция должна прослужить 50 лет

Как считают в погранохране, ограждение поможет предотвратить незаконное проникновение в страну.