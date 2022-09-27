МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области обнародуют сегодня в районе 21.00 по московскому времени, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Первые результаты референдума в Запорожской области будут готовы к вечеру

"Мы приступаем к подсчетам, надеемся, что сегодня где-то в 19.00-20.00, может в 21.00, мы надеемся выдать результаты. Надо будет всю ночь, конечно, считать. Я думаю, мы очень быстро подсчитаем и первые данные выдадим", — сказал он в эфире "Россия 24".

По словам Балицкого, итоговые результаты будут готовы в среду утром.