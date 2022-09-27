Первые результаты референдума в Запорожской области обнародуют в 21.00 мск
Запорожские власти сообщили, что первые результаты референдума в регионе обнародуют около 21.00 мск
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области обнародуют сегодня в районе 21.00 по московскому времени, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы приступаем к подсчетам, надеемся, что сегодня где-то в 19.00-20.00, может в 21.00, мы надеемся выдать результаты. Надо будет всю ночь, конечно, считать. Я думаю, мы очень быстро подсчитаем и первые данные выдадим", — сказал он в эфире "Россия 24".
По словам Балицкого, итоговые результаты будут готовы в среду утром.
https://1prime.ru/society/20220927/838268620.html
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