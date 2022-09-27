Пасечник обратится к Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в Россию
Пасечник подготовил обращение к Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава ЛНР Леонид Пасечник подготовил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть в вопрос о вхождении республики в состав России.
"Я очень надеюсь, что в ближайшее время, сегодня-завтра, я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации", — сказал он.
Слова пасечника приводит Луганский информационный центр.
https://1prime.ru/society/20220927/838270497.html
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