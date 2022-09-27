МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В результате подсчета 100% голосов на российских участках за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,75% жителей Херсона, следует из опубликованных предварительных данных по России. Пасечник обратится к Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в Россию

"За" проголосовали 32135 человек, "против" 792 (2,38%) человека.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.