Глава Херсонской области Сальдо обратился к Путину с предложением о принятии региона в состав России
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии региона в состав страны в качестве нового субъекта.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
"Я как глава Херсонской области на основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом", — отметил Сальдо.
Заявление главы Херсонской области опубликовано в его официальном Telegram-канале.
Херсонский лидер подчеркнул, что референдум в регионе прошел в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права.
По словам Сальдо, "наблюдатели из различных стран мира также отметили легитимность и прозрачность процедуры голосования, поэтому итоги референдума ни у кого не могут вызвать сомнений".
Он напомнил, что Устав ООН провозгласил принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования.
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