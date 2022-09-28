МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии региона в состав страны в качестве нового субъекта. Глава ЛНР попросил Путина рассмотреть вхождение республики в состав России

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

"Я как глава Херсонской области на основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом", — отметил Сальдо.

Заявление главы Херсонской области опубликовано в его официальном Telegram-канале.

Херсонский лидер подчеркнул, что референдум в регионе прошел в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права.

По словам Сальдо, "наблюдатели из различных стран мира также отметили легитимность и прозрачность процедуры голосования, поэтому итоги референдума ни у кого не могут вызвать сомнений".

Он напомнил, что Устав ООН провозгласил принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования.