Запорожский глава попросил Путина принять регион в состав России
Балицкий обратился к Путину с просьбой принять Запорожскую область в состав России
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав страны в качестве нового субъекта.
"Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Запорожская область", — сказано в обращении Балицкого к российскому лидеру. Копия соответствующего документа есть в распоряжении РИА Новости.
https://1prime.ru/society/20220928/838284753.html
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