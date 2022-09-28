МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав страны в качестве нового субъекта. Херсонский лидер попросил Путина принять регион в состав России

"Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Запорожская область", — сказано в обращении Балицкого к российскому лидеру.

Копия соответствующего документа есть в распоряжении РИА Новости.