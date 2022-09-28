МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Германия "никогда не признает" результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях, заявил канцлер страны Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Зеленским. Госдума скорректирует план работы из-за референдумов

"Касаясь ситуации в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, незаконно оккупированных Россией, канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты мнимых референдумов", — говорится в сообщении немецкого правительства.

Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в Совбезе ООН российский постпред Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 г референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане — вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал — поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.