МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток", началось следствие, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за ситуации с "Северным потоком"

"Генеральной прокуратурой РФ приняты меры в связи с действиями в отношении российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие", — говорится в сообщении.

России причинен существенный экономический ущерб в результате ЧП на газопроводах "Северный поток", также отметили в ведомстве.

"По этим газопроводам Российской Федерацией поставлялся природный газ в страны Европейского союза как для целей промышленного использования, так и для целей отопления жилых помещений. В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб", — информирует надзорное ведомство.

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.