МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ЕВРОКОМИССИЯ В ПЯТНИЦУ ПРЕДСТАВИТ ОБНОВЛЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ВИЗ ГРАЖДАНАМ РФ И КОНТРОЛЮ НА ВНЕШНИХ ГРАНИЦАХ ЕВРОСОЮЗА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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https://1prime.ru/society/20220930/838311063.html
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ЕВРОКОМИССИЯ В ПЯТНИЦУ ПРЕДСТАВИТ ОБНОВЛЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ВИЗ ГРАЖДАНАМ РФ И КОНТРОЛЮ НА ВНЕШНИХ ГРАНИЦАХ ЕВРОСОЮЗА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220930/838311063.html
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