ЕК с пониманием отнеслась к решению стран по въезду россиян
Еврокомиссия с пониманием относится к запретам соседних с Россией стран ЕС на въезд россиян
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия с пониманием отнеслась к ужесточению приграничными с Россией странами мер в отношении въезжающих россиян. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
"Я не наблюдаю серьезных разногласий между государствами-членами… Государства, которые граничат с Россией, находятся в особой ситуации. Я прекрасно понимаю причины, ситуацию в сфере безопасности, которые заставили их пойти на более жесткий подход", — сказала она.
Йоханссон представила обновленные инструкции странам Европейского союза по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС.
https://1prime.ru/society/20220930/838317006.html
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