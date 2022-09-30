МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия с пониманием отнеслась к ужесточению приграничными с Россией странами мер в отношении въезжающих россиян. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. ЕК не рекомендовала принимать заявки на визы от россиян в третьих странах

"Я не наблюдаю серьезных разногласий между государствами-членами… Государства, которые граничат с Россией, находятся в особой ситуации. Я прекрасно понимаю причины, ситуацию в сфере безопасности, которые заставили их пойти на более жесткий подход", — сказала она.

Йоханссон представила обновленные инструкции странам Европейского союза по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС.