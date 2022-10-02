С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) РФ признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений, опубликованных на сайте суда. Госдума рассмотрит документы по новым субъектам России в понедельник

"Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", — сказано в постановлении о принятии в состав России ДНР.

Аналогичные постановления вынесены в отношении ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, следует из постановлений Конституционного суда РФ.

"В соответствии со статьей 6 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Донецкой Народной Республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в постановлении по принятию в состав России ДНР.

Аналогичный срок переходного периода установлен и в остальных трех договорах.

В пятницу после того, как президент России Владимир Путин подписал на церемонии в Кремле запросы о проверке конституционности договоров о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов, они поступили в Конституционный суд.

После подписания международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей эти документы рассмотрят Конституционный суд, Госдума и Совет Федерации, сообщал ранее РИА Новости глава комитета ГД по контролю Олег Морозов.

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