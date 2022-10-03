Адвокат Ольшанский рассказал, чем отличается бронь и отсрочка от мобилизации
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Не следует путать бронь и отсрочку от мобилизации, рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" адвокат Леонид Ольшанский.
По его словам, это разные категории, кроме того, существует понятие освобождение.
"Нужно разделять понятия "отсрочка", "освобождение" и "бронь". Яркий пример отсрочки — студент, который учится. Дать человеку получить образование — гуманный подход", — отметил юрист.
"Второй аспект — негоден, человек тяжело болен. Отсрочка — это если, например, много детей, ни дай бог погибла мать, пока дети не достигнут совершеннолетнего возраста", — добавил он.
По слова Ольшанского, бронь дается тем, кто работает на важнейших производствах, необходимых для оборонной промышленности страны. "Это касается самых различных сфер. Также нам сказали, что IT-технологии, цифровые технологии. Если эта отрасль народного хозяйства важна для экономики страны и для обороноспособности, эти специалисты должны работать", — объяснил он.
"Бронь не менее важна, чем вести танки в бой", — заключил адвокат.
https://1prime.ru/society/20221003/838331386.html