МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Не следует путать бронь и отсрочку от мобилизации, рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" адвокат Леонид Ольшанский. Юрист рассказала, какие льготы положены мобилизованным

По его словам, это разные категории, кроме того, существует понятие освобождение.

"Нужно разделять понятия "отсрочка", "освобождение" и "бронь". Яркий пример отсрочки — студент, который учится. Дать человеку получить образование — гуманный подход", — отметил юрист.

"Второй аспект — негоден, человек тяжело болен. Отсрочка — это если, например, много детей, ни дай бог погибла мать, пока дети не достигнут совершеннолетнего возраста", — добавил он.

По слова Ольшанского, бронь дается тем, кто работает на важнейших производствах, необходимых для оборонной промышленности страны. "Это касается самых различных сфер. Также нам сказали, что IT-технологии, цифровые технологии. Если эта отрасль народного хозяйства важна для экономики страны и для обороноспособности, эти специалисты должны работать", — объяснил он.

"Бронь не менее важна, чем вести танки в бой", — заключил адвокат.