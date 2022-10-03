МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Форма для подачи жалобы на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ появилась на "Госуслугах", передаёт корреспондент РИА Новости. Минцифры запустило на "Госуслугах" форму по отсрочке от мобилизации

"Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но всё равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек", — говорится в описании сервиса на портале.

Отмечается, что для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учёте.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Минобороны сообщало, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.