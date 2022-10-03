Форма для обжалования нарушений в рамках призыва по частичной мобилизации появилась на "Госуслугах"
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Форма для подачи жалобы на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ появилась на "Госуслугах", передаёт корреспондент РИА Новости.
"Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но всё равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек", — говорится в описании сервиса на портале.
Отмечается, что для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учёте.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Минобороны сообщало, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
https://1prime.ru/society/20221003/838345106.html