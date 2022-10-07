2022-10-07T10:44:55+03:00
2022-10-07T10:44:55+03:00
2022-10-07T10:44:55+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20221007/838387047.html
В России ввели два новых знака для электромобилей и автобусов
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Постановлением правительства РФ утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина. "Также постановлением... ПРАЙМ, 07.10.2022
право, общество , транспорт, бизнес, новости, пдд, электромобили, автобусы, автомобильное движение
https://1prime.ru/images/83222/04/832220468.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/04/832220468.jpg
https://1prime.ru/images/83222/04/832220467.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/04/832220467.jpg
https://1prime.ru/images/83222/04/832220466.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/04/832220466.jpg
https://1prime.ru/News/20221007/838386955.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Постановлением правительства РФ утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина.
"Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов", — говорится в сообщении.
Появление второго знака связано с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
"При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов", — отмечается в сообщении.