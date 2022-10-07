МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Постановлением правительства РФ утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина. В России запретили движение, остановки и стоянки на островках безопасности

"Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов", — говорится в сообщении.

Появление второго знака связано с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

"При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов", — отмечается в сообщении.