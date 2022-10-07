МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Увеличение миграционных квот в период проведения специальной военной операции не просто нецелесообразно, оно представляет реальную угрозу для стратегической безопасности страны, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. СПЧ предложил дать отсрочку от мобилизации некоторым категориям работников

Ранее Минтруд опубликовал проект, которым предлагается переоеспределить квоты на выдачу разрешений на работу для иностранцев из визовых стран. Общее количество квот по России при этом не увеличивается, тогда как по Центральному федеральному округу планируемая на 2023 год прибавка составляет порядка 3 тысяч (29 004 вместо 26 045 на 2022 г).

"В период проведения СВО в сегодняшней ситуации увеличение миграционных квот не просто нецелесообразно, оно представляет реальную угрозу для стратегической безопасности страны. Мигранты из стран среднеазиатского региона могут быть использованы деструктивными силами как из-за рубежа, так и внутри страны как серьезный дестабилизирующий фактор", — написал Кабанов в своем Telegram-канале.

По словам члена СПЧ, инициаторы предложения "не берут в расчет" позицию Совбеза о необходимости "усиления контроля над миграционными потоками".

"Снова обоснование этого решения строится на нуждах якобы строительной отрасли, но на самом деле это не так. Тут представлены и интересы столичного ЖКХ, транспортных и иных сервисов", — считает Кабанов.