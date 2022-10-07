МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ужесточил контроль за имуществом АНО

Согласно закону, порядок досудебного рассмотрения споров утвердит правительство РФ. Также кабмин определит орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать жалобы на нарушения в этой сфере.

Согласно законам "Об электроэнергетике", "О теплоснабжении", "О водоснабжении и водоотведении" и "О естественных монополиях", споры и разногласия в сфере госрегулирования тарифов в этих областях рассматривает ФАС.

Закон призван ускорить урегулирование споров и разногласий по тарифам на ТКО, а также снизить затраты участников.