МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно закону, порядок досудебного рассмотрения споров утвердит правительство РФ. Также кабмин определит орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать жалобы на нарушения в этой сфере.

Согласно законам "Об электроэнергетике", "О теплоснабжении", "О водоснабжении и водоотведении" и "О естественных монополиях", споры и разногласия в сфере госрегулирования тарифов в этих областях рассматривает ФАС.

Закон призван ускорить урегулирование споров и разногласий по тарифам на ТКО, а также снизить затраты участников.