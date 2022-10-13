МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы взяли в работу предложения по оплате проезда на Московском скоростном диаметре (МСД), в том числе про постоплату и предоплату, их поступило более 100, итоговое решение будет опубликовано 1 ноября, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Роман Латыпов. Дизтопливо в начале октября вновь подорожало на заправках Москвы

"Люди просят оплату по-разному организовать. Кто-то просит сделать предоплату, кто-то просит сделать возможность постоплаты при выезде. Мы все эти предложения в работу взяли, 1 ноября опубликуем итоговое решение в части механики, при этом максимальное количество наших витрин (мобильное приложение, сайт — ред.), где можно будет оплатить, мы постараемся задействовать", — сказал Латыпов.

На круглом столе по теме МСД Латыпов отметил, что предложений по организации оплаты на диаметре поступило более 100.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Московский скоростной диаметр станет самой длинной бессветофорной магистралью протяженностью 68 километров с севера на юг города. Мэр обозначил главной задачей строительство дороги, по которой можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут. Тарифы для платного проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) для транзитных автомобилей планируется определить к 1 ноября 2022 года.