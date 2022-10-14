АСТАНА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России закончится в течении двух недель. Путин сообщил об усилении охраны на объектах энергетики и транспорте

"Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Президент добавил, что новых предложений от Минобороны по вопросам мобилизации не поступало и в обозримом будущем они, по его мнению, не нужны.

Также российский лидер отметил важность повышения качества мобилизационных мероприятий и объяснил, что проблемы были связаны со старой формой учета, которая не обновлялась десятилетиями.

"И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено", — сказал Путин.

Говоря о причинах проведения частичной мобилизации, президент отметил необходимость охраны 1100 километровой линии соприкосновения с Украиной.

"Линия соприкосновения 1100 километров. Поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация", — сказал он журналистам.

На данный момент в подразделениях находится 33 тысячи мобилизованных, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи, добавил он.