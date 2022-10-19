Авиакомпания "Победа" с 16 декабря запустит рейсы из Сочи в Самару
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 16 декабря начнет летать в Самару из Сочи, сообщила компания.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы в Самару из Сочи. Полеты по этому маршруту начнутся 16 декабря 2022 года", — говорится в релизе.
Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Кроме того, с 28 октября "Победа" начнет ежедневно летать в Самару из Москвы ("Внуково") и Санкт-Петербурга. Помимо Самары на карте полетов "Победы" сейчас 32 российских города.
https://1prime.ru/society/20221019/838512805.html
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