МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 16 декабря начнет летать в Самару из Сочи, сообщила компания. "Победа" начнет летать из Москвы в Минск

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы в Самару из Сочи. Полеты по этому маршруту начнутся 16 декабря 2022 года", — говорится в релизе.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Кроме того, с 28 октября "Победа" начнет ежедневно летать в Самару из Москвы ("Внуково") и Санкт-Петербурга. Помимо Самары на карте полетов "Победы" сейчас 32 российских города.