Медведев поздравил салат-латук с "победой" над Трасс
Медведев "попрощался" с премьером Британии Трасс и поздравил салат-латук с "победой"
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оставил премьеру Британии Лиз Трасс прощальное сообщение в Twitter, поздравил сала-латук с победой.
Ранее букмекеры Великобритании предлагали поставить, что Трасс покинет пост председателя правительства через 35 дней — время, через которое разлагается салат-латук. Премьер ушла в отставку через шесть дней после начала "гонки".
"Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", — написал российский политик в соцсети.
https://1prime.ru/society/20221020/838531005.html
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