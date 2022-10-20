МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оставил премьеру Британии Лиз Трасс прощальное сообщение в Twitter, поздравил сала-латук с победой. СМИ: салат-латук продержался в холодильнике дольше, чем Трасс на посту

Ранее букмекеры Великобритании предлагали поставить, что Трасс покинет пост председателя правительства через 35 дней — время, через которое разлагается салат-латук. Премьер ушла в отставку через шесть дней после начала "гонки".

"Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", — написал российский политик в соцсети.