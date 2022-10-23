ИРКУТСК, 23 окт — ПРАЙМ. Местные жители не пострадали из-за падения самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске, сообщил глава региона Игорь Кобзев. В Иркутске, по предварительным данным, самолет упал на двухэтажный дом

"Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — ул. Пржевальского, 32. Это частный дом, 100 квадратных метров, на две семьи", — уточнил он в своем Telegram-канале.

Кобозев добавил, что работает на месте крушения, сейчас идет ликвидация открытого горения.

По его словам, самолет проводил испытательный полет.

ГУ МЧС по Иркутской области также сообщило, что людей в доме в Иркутске в момент падения самолета не было.

"Самолет упал в городской черте, на двухэтажный дом. К счастью, людей в этот момент в доме не было. Однако погибли два члена экипажа. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", — сказано в сообщении.

Спасатели добавили, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров.