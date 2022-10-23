В Иркутске потушили пожар на месте падения самолета Су-30
В Иркутске ликвидировали возникший на месте падения самолета Су-30 пожар
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ИРКУТСК, 23 окт — ПРАЙМ. Пожар на месте падения самолета Су-30 в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска потушен, сейчас там продолжают работать сотрудники Следственного комитета и полиции, сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, пожарные расчеты покидают место происшествия.
Ранее глава ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко сообщил, что все работы по тушению пожара и аварийно-спасательные работы на месте падения самолета завершены.
"На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению пожара завершены, объект передан Следственному комитету", — сказал он на видео, опубликованном пресс-службой губернатора Иркутской области.
Самолет Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный дом во время испытательного полета. Площадь пожара составила 200 квадратов. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://1prime.ru/society/20221023/838557934.html
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