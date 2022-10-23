ИРКУТСК, 23 окт — ПРАЙМ. Пожар на месте падения самолета Су-30 в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска потушен, сейчас там продолжают работать сотрудники Следственного комитета и полиции, сообщил корреспондент РИА Новости. Проживавшие в пострадавшем доме в Иркутске семьи получат компенсацию

По его словам, пожарные расчеты покидают место происшествия.

Ранее глава ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко сообщил, что все работы по тушению пожара и аварийно-спасательные работы на месте падения самолета завершены.

"На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению пожара завершены, объект передан Следственному комитету", — сказал он на видео, опубликованном пресс-службой губернатора Иркутской области.

Самолет Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный дом во время испытательного полета. Площадь пожара составила 200 квадратов. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.